Sakamoto: celebração bolsonarista da chacina na Vila Cruzeiro é alerta para o dia após a eleição

247 - Em sua coluna publicada nesta quarta-feira (25) no portal Uol, o jornalista Leonardo Sakamoto citou a chacina na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio, onde 25 foram mortos nessa terça-feira (24), e disse que a "falta de respeito à Justiça e o apoio ao justiciamento com as próprias mãos é o mesmo motor que alimenta o risco de insurreição de apoiadores do presidente contra instituições em caso de derrota em outubro".

"Em meio a esse clima do 'tá tudo dominado', muitos não hesitariam em atender a um chamado do 'mito' se as urnas não entregarem o resultado que querem ouvir. E, quando vierem, muitos virão armados - seja porque a sua profissão garante porte de arma, seja porque Jair facilitou o porte e a compra de armas e munição", continuou.

"A ideologia que substitui a política e a justiça pela violência como forma de resolver conflitos deixa uma montanha de corpos negros mortos em comunidades como o Jacarezinho e a Vila Cruzeiro. Mas também tem o poder de entregar o cadáver da democracia", acrescentou.

