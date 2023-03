Se apropriar de presentes oficiais é crime, aponta Helena Chagas, sobre caso das joias de Michelle

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Helena Chagas alertou para a gravidade da informação de que o governo Jair Bolsonaro (PL) tentou trazer ilegalmente para o Brasil joias avaliadas em 3 milhões de euros, o equivalente a R$ 16,5 milhões.

"Há regras muito claras para presentes oficiais, que são dados à presidência da República, e não a fulano ou beltrano que esteja temporariamente no cargo. Pertencem ao país. Tentar se apropriar deles é, além de um comportamento deslumbrado e rastaquera, um crime", escreveu o parlamentar no Twitter.

"Inacreditável a história de Bolsonaro tentando resgatar da Receita joias no valor de R$ 16 milhões dadas pela Arábia Saudita à Michelle. Pq não registrou-as como presente oficial, o q garantiria a entrada no país? Pq, assim, não poderia levar colar e brincos p/casa ao sair do governo", acrescentou.

Há regras muito claras para presentes oficiais, que são dados à presidência da República, e não a fulano ou beltrano que esteja temporariamente no cargo. Pertencem ao país Tentar se apropriar deles é, além de um comportamento deslumbrado e rastaquera, um crime. — Helena Chagas (@helenachagas) March 3, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.