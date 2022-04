Sem Lula e sem Bolsonaro, sabatinas da Folha fracassam e terão apenas coadjuvantes

Apoie o 247

247 – A série de "sabatinas", nome que o jornal Folha de S. Paulo dá às entrevistas que realiza com presidenciáveis, fracassou neste ano de 2022, uma vez que não terá os dois nomes que polarizam a disputa presidencial deste ano: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Sem ambos, o jornal terá apenas coadjuvantes.

"A senadora Simone Tebet (MDB) será a primeira a participar das sabatinas promovidas pela Folha e pelo UOL com os candidatos à Presidência da República. A parlamentar será sabatinada nesta segunda-feira (18), às 10h, com transmissão ao vivo no site da Folha. Outras cinco sabatinas já estão confirmadas. Após Tebet, será a vez de Ciro Gomes (PDT), na quarta-feira (20), seguido por André Janones (Avante), no dia 26, Luiz Felipe d'Avila (Novo), no dia 27, João Doria (PSDB), no dia 28, e Vera Lúcia (PSTU), no dia 29. O ex-presidente Lula (PT) e o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), foram convidados, mas ainda não confirmaram presença", informa o jornal .

