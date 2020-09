Stycer relembra falas de Sheherazade: “agora fala de lado mais fraco da corda, mas já defendeu marginalzinho preso ao poste”

247 - O jornalista Maurício Stycer usou suas redes sociais nesta terça-feira (29) para destacar a mudança de comportamento da também jornalista Rachel Sheherazade.

Recentemente, a jornalista mudou sua postura e virou uma defensora das liberdades e direitos humanos e foi retalhada, segundo ela, pelo empresário Luciano Hung, que “pediu sua cabeça” no SBT. Com isso, ela não teve seu contrato renovado com a emissora de Silvio Santos. “A corda arrebenta do lado mais fraco”, comentou Sheherazade ao falar de sua demissão.

Stycer relembrou que agora a jornalista fala de “lado mais fraco da corda”, mas no passado, já defendeu ataques direitos aos direitos humanos e linchamentos.

Veja: