Tecnologia móvel 5G chegou a mais 140 milhões de brasileiros, diz ministério

As rodovias federais que cortam o País também estão entre as prioridades e as operadores precisam atender 2,3 mil trechos de rodovia com 4G edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Ministério das Comunicações informou nesta sexta-feira (12) que mais de 140 milhões de brasileiros conseguiram acesso à tecnologia 5G. Com o leilão do 5G há três anos, foi estimado um investimento de R$ 3,1 bilhões para levar conectividade às escolas públicas de educação básica, com a qualidade e velocidade necessárias para o uso pedagógico. As rodovias federais que cortam o País também estão entre as prioridades e as operadores precisam atender 2.349 trechos de rodovia com 4G (totalizando 35.784 km).

Além do Distrito Federal, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará estão na lista de estados com maior cobertura pela tecnologia da quinta geração de redes móveis. De acordo com o ministro Juscelino Filho, implementar a tecnologia de quinta geração no País é movimentar negócios em áreas como inteligência artificial, processamento de dados, metaverso, e-commerce, indústria, logística, transporte, saúde, educação e agronegócio.

continua após o anúncio

"Nós atingimos a meta estabelecida para o primeiro semestre de 2023 antes do prazo final e trabalhamos para antecipar mais compromissos do Leilão do 5G. Precisamos entregar à população uma cobertura de banda larga móvel de qualidade e que alcance as regiões mais distantes do Brasil, cumprindo a prioridade estabelecida pelo presidente Lula de promover inclusão digital e social de todos os brasileiros", afirmou.

* Com informações da Agência Gov.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: