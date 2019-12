"Tempos de insânia e bestialidade de Bolsonaro passarão", diz Nassif

"Passada a grande noite do pesadelo, em um ponto qualquer do futuro haverá um reencontro no Natal brasileiro. Há de cair a ficha do país. Em consideração aos laços familiares, os imbecis, imorais, ignorantes não serão cobrados por esses tempos de insânia e bestialidade", diz Luis Nassif, em relação aos bolsonaristas edit