“Ter que encarar, em meio a uma pandemia, governos negacionistas é inacreditável!", diz Sandra Annenberg

247 - A Retrospectiva 2020, que vai ao ar na Rede Globo nesta terça-feira (29), terá como apresentadora a jornalista Sandra Annenberg. Em entrevista sobre o programa ela fez duras críticas ao governos negacionistas.

“Ter que encarar, em meio a uma pandemia, governos negacionistas é inacreditável! Está aí, na nossa cara: vidas sendo perdidas aos milhares. Vai negar o que, exatamente? Outra coisa que me pegou foi ver nosso país tropical queimando. Agora, assistir ao discurso da Kamala, foi emocionante. Uma mulher negra e asiática no segundo papel mais importante do mundo! Estamos chegando lá, finalmente!”, avaliou.

