Tereza Cruvinel: Brasil só voltará ao normal se a imprensa também voltar

Vencedora do Prêmio Comunique-se como melhor colunista de opinião do Brasil, Tereza Cruvinel diz que a imprensa terá que cessar o jornalismo de guerra contra Lula e o PT.

247 - A jornalista e colunista do Brasil 247 Tereza Cruvinel, vencedora do Prêmio Comunique-se na categoria “melhor colunista de opinião” , disse à TV 247 que “o Brasil precisa voltar ao normal, e o Brasil não voltará ao normal se a mídia também não voltar”.

O “normal”, de acordo com Tereza, é “voltar ao jornalismo, ao compromisso com os mandamentos. Voltar a ser uma mídia mais ética e menos partidária” - algo que, segundo ela, não acontece desde 2003, ano em que Lula assumiu a presidência.

“E aí entra a contribuição da mídia independente”, afirmou. “Esse prêmio se insere nisso. As pessoas estão dizendo, disseram com seus votos: ‘eu quero outro tipo de jornalismo’. Então a imprensa precisa retornar ao leito da normalidade na prática do jornalismo para que o Brasil também volte ao normal”.

Entre os aspectos da “normalidade” a qual a mídia deve retornar está a convivência pacífica com o ex-presidente Lula e o PT. “Quando o Lula fala ‘vamos consertar o Brasil’, ‘consertar’ é muita coisa. ‘Consertar’ o Brasil vai desde restaurar as instituições democráticas, que estão, muitas delas, corroídas por dentro pelo bolsonarismo, até a própria imprensa conviver normalmente com o Lula, entender o Lula como parte do jogo político, como uma liderança que tem seu lugar na história do Brasil. Tentaram tratá-lo como criminoso e não deu certo”.

