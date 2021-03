The Economist destaca: Lula pode concorrer novamente em 2022

A revista The Economist, uma das mais influentes publicações do Reino Unido, destacou nesta quinta-feira (11) a anulação das condenações do ex-presidente Lula e disse que o antibolsonarismo pode ter superado o antipetismo no Brasil edit

247 - A revista britânica The Economist, uma das mais influentes publicações do Reino Unido, publicou reportagem nesta quinta-feira (10) sobre a situação política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a anulação de suas condenações.

A revista destaca a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou as sentenças contra Lula na Lava Jato e apontou críticas ao governo de Jair Bolsonaro.

"O Brasil continua polarizado, mas o antibolsonarismo pode ter superado o antipetismo. Em uma pesquisa recente, 50% dos brasileiros disseram que poderiam votar em Lula; 44% disseram que nunca o fariam. Apenas 38% disseram que podiam votar em Bolsonaro; 56% se recusam a isso", destacou a revista The Economist.

"O PT avançou ainda mais para a esquerda nos últimos anos, mas Lula pode fazer com que o partido volte ao centro, como fez em seu primeiro mandato", acrescentou a revista.

