TSE deve agir para evitar que campanha eleitoral se torne bangue-bangue, diz editorial do Globo

247 – O jornal O Globo, que apoiou o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, abrindo as portas para o neofascismo bolsonarista, hoje condena a escalada de violência política no Brasil. "É intolerável — embora fosse previsível — que a escalada de violência, ódio e intolerância na campanha política tenha resultado em morte. Era só questão de tempo", aponta o editorial escrito sobre o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda por um terrorista bolsonarista.

"Com o episódio de Foz do Iguaçu, certamente a temperatura subirá mais. É óbvio que cabe à polícia agir nos casos em que a contenda ultrapassa as cordas do ringue. Mais que isso, é preciso que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os políticos atuem de forma conjunta e responsável para apaziguar o clima e deter o descalabro. O pior cenário eleitoral é transformar uma disputa política acirrada num bangue-bangue", aponta ainda o editorialista.

