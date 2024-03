Tucker Carlson e Eduardo Bolsonaro atacam Lula, o STF e o Brasil com mentiras grotescas

Apoie o 247

247 – O jornalista estadunidense Tucker Carlson, que recentemente entrevistou o presidente russo Vladimir Putin, publicou uma entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, investigado por tentativa de golpe de estado, com ataques grosseiros ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes e ao Brasil.

Durante a entrevista, os dois alegam que o Brasil se tornou uma ditadura, com perseguição a jornalistas como Allan dos Santos e Paulo Figueiredo. Ambos, no entanto, são investigados por seus ataques à democracia e ao sistema eleitoral. Durante a entrevista, Eduardo diz que o Brasil "não é mais uma democracia" e Carlson lhe dá razão. O jornalista, que tem uma das maiores audiências nos Estados Unidos, é parte da rede global de extrema-direita e faz parte do grupo de apoio a Donald Trump. Carlson também afirma que a eleição foi "roubada" pelo presidente Lula e Eduardo Bolsonaro lhe dá razão. Confira:

Jornalista dos EUA mente sobre o Brasil: nenhum meio de comunicação foi fechado no país. Nem os mais radicais de extrema direita, que espalharam mentiras sobre vacinas etc, e que todos sabem quais são. https://t.co/L6TTDiqNp3 — Mônica Bergamo (@monicabergamo) March 1, 2024

