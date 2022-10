Tuítes de Lula com críticas ao cristianismo são fake news com montagens, denuncia Agência lupa

Apoie o 247

247 - “Circula pelas redes sociais supostos tuítes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizendo que o cristianismo “precisa acabar” e que vai obrigar igrejas a “casar casais LGBT”. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado”, informa a agência de verificação.

A agência reforça que “os tuítes analisados pela Lupa não foram publicados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No perfil oficial do petista no Twitter, não é possível encontrar uma publicação indicando que Lula deseja fechar igrejas por crime de homofobia. No dia 4 de outubro, data das supostas publicações, Lula citou igreja católica na rede social, mas não de uma forma negativa”.

