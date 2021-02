TV 247 lança projeto de documentário sobre a história de Walter Delgatti, que desmascarou a Lava Jato

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, que realizou a primeira entrevista ao vivo e sem cortes com Walter Delgatti, o estudante de direito que desmascarou a Lava Jato, está lançando um projeto de documentário sobre o caso que pode mudar a história do Brasil e sacramentar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O projeto será financiado pelo público da TV 247, por meio da plataforma Catarse. Clique neste link para apoiar , confira vídeo sobre o projeto e também a descrição do projeto:

O estudante de Direito Walter Delgatti revelou em entrevista exclusiva à TV 247 os motivos que o levaram a invadir os celulares de autoridades e fizeram vir à tona conversas criminosas de procuradores da Lava Jato e do ex-juiz Sergio Moro.

Por anos, a narrativa da Lava Jato foi uma só na mídia corporativa: a de que a investigação tinha o intuito de combater a corrupção.

Os diálogos obtidos por Walter Delgatti revelaram a verdadeira face da operação: um instrumento de perseguição política, destinada a desgastar a imagem de Lula e de seu governo, que promoveu a maior inclusão social da história do Brasil.

Acusado e condenado sem provas, Lula passou 580 dias sequestrado pelo Estado e sem direito de disputar as eleições, apesar de liminar da ONU. Também foi proibido de dar entrevista no período da campanha.

Quem é Delgatti, o jovem que era fã da Lava Jato e teve papel decisivo no esforço de desmontar a farsa coordenada por Deltan Dallagnol, que violentou a democracia e destruiu a economia brasileira?

O 247 vai realizar um documentário para contar esta história e para isso enviará o jornalista Joaquim de Carvalho, que é um dos melhores repórteres investigativos do Brasil, para Araraquara e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e para Brasília.

O jornalista falará com os responsáveis pela investigação, com os que o acusam e também com os responsáveis por sua defesa, além de pessoas que conhecem Walter desde a infância.

Também vai fazer o perfil dos amigos de Walter apontados como seus cúmplices, ao que tudo indica injustamente.

O hacker de Araraquara entrou na História e o Brasil merece saber quem ele é, o que pensa e como enfrenta um processo em que o Ministério Público Federal busca condená-lo a mais de 300 anos de cadeia.

O 247 conta com você para essa missão, a missão do jornalismo independente e comprometido com as causas da democracia.

Todo dinheiro arrecadado será usado para suprir as despesas de viagem e os gastos com a produção, filmagem e edição deste documentário.

Participe, apoie. Ajude o 247 a contar a verdadeira história do país.

