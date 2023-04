Twitter rotula a rádio pública dos EUA NPR como 'meio afiliado ao Estado'

Apoie o 247

WASHINGTON (Sputnik) - O serviço de radiodifusão pública dos Estados Unidos, National Public Radio (NPR), foi rotulado como "meio afiliado ao Estado dos EUA", após a aparente aprovação do CEO dessa rede social, Elon Musk.

"Parece correto", tuitou Musk em resposta a um usuário que chamou a atenção para o novo rótulo na conta da NPR, e anexou uma captura de tela da definição do Centro de Ajuda do Twitter, que afirma: "Meios de comunicação afiliados ao Estado são definidos como meios onde o Estado exerce controle sobre o conteúdo editorial por meio de recursos financeiros, pressões políticas diretas ou indiretas ou controle sobre a produção e distribuição".

O rótulo até agora tinha sido aplicado a contas de mídia não-ocidentais, em particular da China e da Rússia, acusadas de falta de independência editorial.

A revista Forbes informou que o Centro de Ajuda do Twitter anteriormente afirmava que "organizações de mídia financiadas pelo Estado com independência editorial, como a BBC no Reino Unido ou a NPR nos EUA, não se enquadram na categoria de mídia afiliada ao Estado para fins desta política".

Agora, o Centro de Ajuda só inclui a BBC como exemplo. Contas de mídia afiliadas ao Estado não são recomendadas ou promovidas pela plataforma.

O presidente da NPR, John Lansing, disse em um comunicado em 5 de abril estar "chateado" com essa decisão do Twitter, que, segundo ele, não está de acordo com as próprias diretrizes da rede social.

