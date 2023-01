Usuários repudiam capa da Folha sobre Lula: 'não é jornalismo, e sim uma perversa adulteração da realidade'

Apoie o 247

247 - Usuários do Twitter fizeram críticas à capa do jornal Folha de S.Paulo, que, nesta quinta-feira (19), publicou a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sugeriu que o petista levou um tiro no peito.

Um internauta escreveu: "isso não é jornalismo". "É uma perversa adulteração da realidade. No caso, perigosíssima, pela gravidade da atual situação do País".

>>> ABI: fotomontagem na capa da Folha é um atentado ao jornalismo

Outra pessoa disse que a "Folha apoia o golpe e faz pior, incita crime!".

"Não há texto sem contexto", escreveu o jornalista George Marques. "E desprezar o contexto de agora, de violência política, radicalização de extremistas que veem Lula como alvo, é um equívoco".

>>> Historiadora Lilia Schwarcz: capa da Folha é um "truque nocivo" que ignora o momento histórico

Um internauta escreveu: "o bosonaro disse que tinha de fuzilar a petralhada. O ônibus do Lula já foi alvo de tiros". "Bolsonaristas tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Destruíram o Palácio do Planalto".

A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) disse que "a montagem na capa da Folha é muito irresponsável". "Alimentam o imaginário fascista num momento gravíssimo do nosso País".

Técnica de "múltipla exposição de imagens", na capa da @folha. Um eufemismo, em tempos de pós-verdade, para definir a manipulação da informação. Isso não é jornalismo. Isso é uma perversa adulteração da realidade. No caso, perigosíssima, pela gravidade da atual situação do país. pic.twitter.com/fD5AGFzYOa — Lira Neto (@lira_arte) January 19, 2023

FOLHA APOIA O CRIME



Essa capa q ela fez é uma mensagem sublimar para os golpistas?

Isso é um completo absurdo!!



Folha apoia o golpe e faz pior, incita crime! pic.twitter.com/3m9IcoFgf2 — Vivi☆Mochileira das Galáxias (@vivi_scans) January 19, 2023





Sobre a foto estampada na capa da Folha: não há texto sem contexto. E desprezar o contexto de agora, de violência política, radicalização de extremistas que veem Lula como alvo, é um equívoco. Tem gente que viu violência, tem gente que não, a depender do contexto inserido. pic.twitter.com/vzW21Q6XOn — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) January 19, 2023

O bosonaro disse que tinha de fuzilar a petralhada. O ônibus do Lula já foi alvo de tiros. Bolsonaristas tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Destruíram o Palácio do Planalto. Fizeram a minuta de um golpe. Mas a capa da Folha é só a arte do fotojornalismo, viu, gente? — Ricardo Pereira (@ricardope) January 19, 2023

A montagem na capa da Folha é muito irresponsável. Alimentam o imaginário fascista num momento gravíssimo do nosso país. Não acreditamos que tenham faltado aulas de semiótica aos profissionais envolvidos - provavelmente, faltaram lições de ética.#Equipe — Talíria Petrone (@taliriapetrone) January 19, 2023

