Veja quais celebridades já declararam voto em Lula e Bolsonaro

247 - Figuras públicas de diferentes áreas já manifestaram apoio aos dois principais postulantes ao Palácio do Planalto: Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A mais recente declaração de peso partiu da cantora Anitta, que revelou na semana passada o voto no petista .

De acordo com o portal Yahoo, já Bolsonaro conta de figuras como os sertanejos Zezé Di Camargo e Chrystian (da dupla com Ralf), assim como o do apresentador Roberto Justus, com quem Bolsonaro se reuniu na semana passada.

Outra cantora que já adiantou sua preferência por Lula é Daniela Mercury. Ela justifica sua escolha com a avaliação que faz do governo do petista.

“Lula é um democrata, respeita as mulheres, os nordestinos, os negros, os LGBTS e os povos indígenas. Ele distribuiu renda e diminuiu a desigualdade social. Lula é o candidato capaz de trazer esperança, motivar e unir os brasileiros”, disse.

Chico Buarque, tradicional apoiador do petista, exibiu uma bandeira com o rosto de Lula em um show em março. Caetano Veloso indica que votará em Lula para impedir a reeleição de Bolsonaro.

“Total. Eu já estou de Lula, de certa forma, porque as coisas estão assim configuradas”, disse.

O apoio de artistas ao ex-presidente já foi parar na Justiça. Em março, o PL acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após a cantora Pabllo Vittar exibir uma toalha com o rosto de Lula durante apresentação no festival Lollapalooza. O partido chegou a conseguir uma decisão liminar proibindo manifestações políticas no festival, mas posteriormente desistiu da ação e a decisão foi revogada.

O jingle da pré-campanha de Lula, uma versão modificada do utilizado na corrida de 1989, também conta com diversos artistas, como Zélia Duncan, Chico César, Duda Beat e Paulo Miklos.

Jair Bolsonaro, por sua vez, encontrou o cantor Latino, para quem o atual titular do Planalto "já está reeleito". O cantor de Axé Netinho anunciou o plano de concorrer a deputado federal, com a intenção de ser um "soldado de Bolsonaro".

Outra figura pública alinhada a Bolsonaro que pretende disputar uma vaga no Legislativo é o campeão olímpico de vôlei Mauricio Souza, demitido do Minas Tênis Clube por causa de uma declaração homofóbica.

O cantor Digão, vocalista da banda de rock Raimundos, criticou Lula e afirmou que Bolsonaro é o "menos pior":

Mas é no sertanejo que Bolsonaro encontra sua principal base de apoio na classe artística. Não por acaso, a campanha de Bolsonaro escolheu a dupla Mateus e Cristiano para fazer o jingle do candidato, "Capitão do Povo". Ex-apoiador de Lula, Zezé Di Camargo afirmou em 2020 que havia votado no presidente e que pretendia repetir a dose. Um dos principais nomes do setor, Gusttavo Lima também já elogiou Bolsonaro, mas ainda não confirmou seu voto em 2022.

