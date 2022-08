Vera Magalhães diz que Bolsonaro vai ficando sem ter de onde tirar votos

Apoie o 247

ICL

247 - "O tempo passa, as medidas colocadas em vigor para dar um gás eleitoral a Jair Bolsonaro não surtem o efeito imaginado", comenta a jornalista Vera Magalhães. Segundo a colunista do Globo, o ocupante do Palácio do Planalto "segue dando manifestações de destempero e as pesquisas não garantem um segundo turno".

"O Datafolha fecha uma semana para lá de desfavorável para Bolsonaro, justamente quando seus aliados esperavam um 'renascimento' do presidente coincidindo com o início oficial de uma campanha eleitoral que já começou na prática há três anos."

"Com uma cristalização cada vez maior dos votos e a total incapacidade dos demais candidatos de crescerem, Bolsonaro chega a menos de dois meses da eleição sem a garantia de que terá uma chance de ir ao segundo turno, cenário inédito desde que a reeleição passou a vigorar, no pleito de 1998".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.