Vera Magalhães diz que Guedes recebeu “segundo cartão amarelo” de Bolsonaro e está pendurado

247 - A colunista conservadora Vera Magalhães , que apoiou Bolsonaro nas eleições, escreveu em sua coluna no jornal O Estado de S.Paulo que “se o governo Jair Bolsonaro fosse uma partida de futebol seria uma pelada de várzea”. E acrescenta, ao falar do ministro da Economia, que “se não levou vermelho, ainda, Guedes já acumula dois amarelos em pouco tempo do árbitro Bolsonaro. A metáfora futebolística é praticamente mesma que a de outra colunista conservadora, Miriam Leitão , de O Globo.

Em seu texto, ela fala sobre as sucessivas humilhações a que Bolsonaro tem submetido Guedes, que “por ora vai ficando. Em nome de quê, ambicionando exatamente o quê e com qual expectativa é impossível dizer. Num misto de atordoamento e ingenuidade, o ministro prefere negar a realidade posta diante de seu nariz, de que está sendo submetido pelo “capitão” (aqui não do time, mas reformado e expulso do Exército) ao mesmo corredor polonês em que foram colocados nomes como Gustavo Bebianno, Osmar Terra (que vergou e continua lá, puxando o saco), Onyx Lorenzoni (idem), general Santos Cruz, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta e até o puxa-saco mor e clown do bolsonarismo Abraham Weintraub”.

Ela explicita ainda qual foi o papel de Guedes no projeto bolsonarista: “Guedes só era imprescindível para Bolsonaro para vencer a eleição. Foi o cavalo de Troia no qual os corporativistas, rachadeiros, milicianos, reacionários e despreparados Bolsonaro et caterva entraram para adentrar a cidadela do mercado e do eleitor com “nojinho” do PT”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.