Vera Magalhães se pronuncia após ataque misógino de Bolsonaro: não admite ser questionado por mulheres”

247 - A jornalista Vera Magalhães se pronunciou a respeito do ataque misógino de Jair Bolsonaro durante o debate entre presidenciáveis na noite deste domingo (28).

Vera ressaltou que “Bolsonaro não admite ser questionado por mulheres”.

“Não foi o primeiro ataque pessoal que Bolsonaro fez a mim”, acrescentou.

O ataque misógino de Jair Bolsonaro contra a jornalista Vera Magalhães durante o debate entre presidenciáveis na noite deste domingo (28) gerou uma série de mensagens em solidariedade à jornalista por colegas da imprensa nas redes sociais.

Além de jornalistas, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) publicou uma nota exigindo “que o presidente respeite as profissionais que trabalham na imprensa”.

No momento do ataque, Bolsonaro não foi repreendido por nenhum dos candidatos homens presentes no debate. Simone Tebet reclamou dos ataques e ouviu de Bolsonaro: "não pedi sua opinião". Na rodada de perguntas que veio a seguir, a candidata Soraya Thronicke, do União Brasil, disse ao candidato à reeleição que não tem medo dele.

