Vidente prevê que Bolsonaro não vai terminar seu mandato

247 – "Em uma live realizada na noite desta sexta-feira (24/12), Lene Sensitiva falou sobre previsões para o ano que vem, 2022. Um dos destaques da conversa com os humoristas Antônio Tabet e Evelyn Castro foi o que vem no mundo da política em ano eleitoral. Para a vidente, o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não será reeleito e não terminará o mandato", informa a jornalista Aline Brito, em reportagem publicada no Correio Braziliense.

“Bolsonaro não ganha mais nenhuma política”, garantiu Lene. Segundo o que ela sentiu para as eleições presidenciais de 2022, Bolsonaro é um “presidente fim de carreira” e nunca mais terá sucesso no meio político. "Tudo isso por conta de um grande escândalo que surgirá no próximo ano antes das campanhas eleitorais. Esse escândalo, que não foi especificado pela sensitiva, poderá tirar Bolsonaro da presidência da república antes mesmo do fim do mandato", aponta ainda a jornalista.

