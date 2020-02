Wajngarten quer liberar sorteios na TV lesivos aos consumidores

247 - O chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Fabio Wajngarten, enrolado em acusações de conflito de interesse, tornou-se abertamente lobista das emissoras de TV bolsonaristas no governo Bolsonaro. Ele articula uma medida provisória para trazer de volta os sorteios de prêmios pelas TVs. Os sorteios foram banidos por serem verdadeiras arapucas contra os espectadores.

A articulação está sendo feita a pedido de Rede TV!, principal interessada no negócio, e envolve Record, SBT e Band. Wajngarten promoveu uma reunião com os principais executivos dos canais e o presidente para convencê-lo a apoiar a proposta.

O encontro organizado por Wajngarten aconteceu no Palácio do Planalto, em 9 de dezembro, com a participação de Amilcare Dallevo Jr., dono e presidente da RedeTV!, José Roberto Maciel, presidente do SBT, Luís Cláudio Costa, presidente da Record, e Paulo Saad Jafet, vice-presidente da Band, informam os jornalistas Fábio Fabrini, Julio Wiziack e Gustavo Uribe, da Folha de S.Paulo. O assunto

A minuta da medida provisóra já está pronta, à espera da decisão de Bolsonaro para ser publicada.