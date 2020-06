Weintraub não será abandonado, é bolsonarista raiz, diz Tales Faria

O jornalista Tales Faria ainda afirmou que, caso a saída de Abraham Weintraub do MEC se efetue, Paulo Guedes será o "último bastião" do governo Bolsonaro edit

247 - O jornalista Tales Faria, do UOL, afirmou em vídeo que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não será "abandonado" por Jair Bolsonaro caso deixe o Ministério da Educação.

Para Faria, Weintraub faz parte do núcleo duro, "raiz" do bolsonarismo. "Não se iluda, Abraham Weintraub não será abandonado, ele faz parte da turma do coração, são os bolsonaristas de raiz, os seguidores de Olavo de Carvalho, e ungidos pelos crimes do presidente. Haverá sempre uma boa compensação para ele se for obrigado a deixar o cargo".

Ele explicou ainda que a saída de Weintraub tornou-se necessária para a manutenção do governo federal, que tenta amenizar os embates com o STF e Congresso Nacional, sendo o ministro um empecilho para tal manobra.

Caso a saída de Weintraub se efetue, o ministro da Economia, Paulo Guedes, será o "último bastião" de Bolsonaro, disse o jornalista. "Com o enfraquecimento constante do presidente, seus projetos tendem a ficar paralisados no Congresso, a economia parada também, o impeachment no centro do noticiário e o mercado, os poderosos agentes do mercado, voltam seus olhos para o ministro da Economia, Paulo Guedes. O posto Ipiranga tornou-se o último bastião do presidente.

