Youtube retira do ar audiência pública antivacina na Câmara de Blumenau e bloqueia novas postagem de conteúdos

A audiência ganhou notoriedade no país após os participantes agredirem fisicamente servidores do parlamento blumenauese edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após audiência pública tumultuada na Câmara Municipal de Blumenau, em Santa Catarina, contra o passaporte sanitário e com diversas falas contra as vacinas, o Youtube excluiu o vídeo da audiência no perfil oficial da Câmara Municipal e bloqueou novas postagens na plataforma.

A audiência que ganhou notoriedade no país após os participantes agredirem fisicamente servidores do parlamento blumenauese, agora se vê em uma nova polêmica.

A audiência foi proposta pela vereadora Silmara Miguel (PSD), e foi fortemente criticada por especialistas em saúde pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento contou com a presença também do advogado Rafael Lima Freire, que alegou ser advogado na Câmara Federal, mas que no portal da transparência do parlamento Federal aparece como Analista Legislativo. Rafael fez acusações contra a Anvisa, contra ministros do STF e sugeriu a organização de advogados para intimidar judicialmente gestores públicos que implante o passaporte sanitário.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE