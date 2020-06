Yuri Marçal anuncia boicote e Instagram bane usuária racista

A influenciadora digital, Luisa Nunes Brasil foi banida do Instagram depois de postar um vídeo de cunho racista. Rede social agiu após pressão de usuários e depois de o comediante Yuri Marçal anunciar boicote edit

247 - Depois de chocar as redes sociais com dizeres explicitamente racistas, a influenciadora Luiza Brasil foi banida do Instagram. Pressão de usuários fez plataforma acelerar o processo de expulsão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.