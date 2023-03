Zanin no STF representa vitória final sobre Moro, reconhece Merval Pereira

Apoie o 247

247 – A possível indicação do advogado Cristiano Zanin Martins ao Supremo Tribunal Federal pode representar uma vitória final contra o ex-juiz suspeito Sergio Moro, que conduziu a perseguição contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra o próprio Zanin, num processo de lawfare que destruiu a economia brasileira e abriu espaço para a ascensão da extrema-direita fascista representada por Jair Bolsonaro.

"A primeira indicação de Lula pode, porém, inaugurar uma nova fase, pois o atual Senado tem maioria conservadora, e de oposição. A vantagem de Zanin é que ele em defesa de Lula, atacou a Operação Lava-Jato, e a maioria dos políticos gosta desta tese. Zanin vai enfrentar na sabatina o senador Sérgio Moro, explicitando uma trapaça do destino: Moro queria ir para o STF, em seu lugar pode entrar Zanin, que perdeu todos os julgamentos para Moro, mas pode ganhar a batalha final", escreve o jornalista Merval Pereira, em sua coluna , que contém uma grave desinformação. Zanin também venceu Moro na Justiça, uma vez que as decisões do ex-juiz parcial e suspeito foram anuladas.

