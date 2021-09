1º da América Latina: Cuba vacina 80% da população contra Covid-19 com ao menos uma dose

Apoie o 247

Clube de Economia

Opera Mundi - O governo de Cuba anunciou nesta quarta-feira (28/09) que vacinou 80% da sua população com ao menos uma dose de um dos três imunizantes desenvolvidos e produzidos pela ilha contra a covid-19: a Soberana 02, Soberana Plus e a Abdala. Com isso, o país se torna o primeiro da América Latina a atingir tal marca.

Segundo autoridades de saúde do país, em média, são mais de 200 mil doses aplicadas por dia em território cubano. De acordo com a diretora de Ciência e Inovação do Ministério da Saúde, Ileana Morales, houve dias em que Cuba atingiu a "média de mais de 350 mil” aplicações.

“Estamos entre os primeiros países do mundo a atingir esse indicador e temos feito isso com nossas próprias vacinas, que são únicas. Até o final de hoje, quando tivermos os dados, poderemos ter um percentual bem maior”, destacou Morales.

PUBLICIDADE

O objetivo é vacinar toda a população até o final do ano, mas a reabertura das fronteiras deve começar a partir de novembro. Segundo a pasta da Saúde, 64,3% da população já recebeu a segunda dose; 50,63% a terceira; e 51,3%, equivalente a 5,1 milhões de pessoas, quase metade da população, completaram o esquema de imunização.

Morales explicou que a estratégia de vacinação conta com três princípios “fundamentais”: caráter nacional, vacinas próprias, cobertura total e organizada por etapas.

“Pudemos implementar essa estratégia porque Cuba conta com suas fortalezas: o sistema de saúde e grande indústria farmacêutica", disse, acrescentando que “temos um compromisso com o povo cubano e temos conseguido o que dissemos”.

PUBLICIDADE

Os dados da imunização levantados pelo Our World in Data, da Universidade de Oxford, podem ser conferidos aqui.

Em outubro, a ilha caribenha retomará as aulas presenciais em todo o sistema público de educação. Nos últimos 20 dias, 1,6 milhão de crianças foram vacinadas, sendo que 900 mil têm idade de 2 a 11 anos.

Todas as fórmulas cubanas passaram por testes clínicos dentro e fora do país até ter seu uso emergencial aprovado pelo Centro para Controle Estatal de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos (Cecmed).

PUBLICIDADE

Desde o início da pandemia, Cuba acumula 872 mil contaminados e 7.378 vítimas da covid-19.

(*) Com Brasil de Fato.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE