1ª indígena em cargo ministerial nos EUA: Biden escolhe deputada anti-Bolsonaro para Secretaria do Interior

247 - Eleito nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Joe Biden escolheu Deb Haaland para ser sua secretária do Interior. Haaland é uma das congressistas norte-americanas que propôs medidas contra o governo de Jair Bolsonaro.

Ela é responsável pelas terras públicas federais e reservas naturais do país e será a primeira pessoa indígena a ocupar um cargo ministerial nos EUA.

Em julho deste ano, Haaland liderou um grupo de deputados democratas que se mobilizou para dificultar a implementação de dois acordos entre Brasil e Estados Unidos - o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que viabilizava a utilização pelos EUA da Base de Alcântara, no Maranhão, e os acordos derivados do reconhecimento do Brasil como aliado preferencial extra-Otan dos Estados Unidos.

O conhecimento liberta. Saiba mais