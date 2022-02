Acordo permite construção de bases militares russas no leste da Ucrânia

Direito foi adquirido com acordo de amizade, cooperação e ajuda mútua com as repúblicas de Donetsk e Lugansk, mostra documento edit

MOSCOU (Reuters) - A Rússia adquiriu o direito de construir bases militares nas duas regiões separatistas do leste da Ucrânia sob novos acordos com seus líderes separatistas, mostrou uma cópia de um acordo assinado pelo presidente russo, Vladimir Putin, publicada nesta segunda-feira (21).

Putin assinou decretos para reconhecer as duas regiões separatistas -- as autoproclamadas República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk -- como independentes, desafiando as advertências ocidentais de que tal medida seria ilegal e acabaria com as negociações de paz de longo prazo.

A Rússia e as regiões separatistas também planejam assinar acordos separados sobre cooperação militar e proteção de fronteiras, de acordo com projetos de lei que a câmara baixa do Parlamento da Rússia irá apreciar na terça-feira (22).