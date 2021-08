Afeganistão: Talibã toma Cabul e volta ao poder após 20 anos

247 - O Talibã voltou ao poder no Afeganistão neste domingo (15), após intensa investida do grupo terrorista contra as principais cidades do país nas últimas semanas. A entrada em Cabul, a capital, ocorreu sem resistência, apesar de relatos de tiroteios esporádicos na madrugada de domingo.

Com a tomada da capital, o Talibã volta ao poder após 20 anos.

"Queremos uma transição pacífica e evitar derramamento de sangue", afirmou à rede BBC um porta-voz do Talibã, Suhail Shaheen.

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, deixou o país e entregou a autoridade para solucionar a crise aos líderes políticos. (Com informações da Folha de S.Paulo).

