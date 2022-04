AFP: Gazprom vai cortar fornecimento de gás à Bulgária; estatal russa nega ter cortado fornecimento à Polônia

Ministério da Economia búlgaro informou que as estatais do país Bulgargaz e a Bulgarian Energy Holding avaliavam a possibilidade de implementar o novo procedimento de pagamento edit

247, com Sputnik Brasil - A empresa de gás russa Gazprom suspenderá o fornecimento de gás à Bulgária a partir de 27 de abril, afirmou a agência francesa AFP, citando um comunicado do Ministério da Economia búlgaro, nesta terça-feira, 26.

No dia 1º de abril, a Gazprom anunciou que notificou seus clientes do novo procedimento de pagamento do gás em rublos, após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, informar que assinou um decreto, em 31 de março, "que estabelece regras para o comércio do gás natural russo com os chamados Estados hostis".

Segundo a AFP, o ministério búlgaro informou que as estatais do país Bulgargaz e a Bulgarian Energy Holding (BEH, na sigla em inglês) avaliavam a possibilidade de implementar o novo procedimento.

Porém, o órgão afirmou que as regras trazem riscos significativos para o lado búlgaro. Um dos riscos, segundo o ministério, seria "efetuar pagamentos sem receber gás do lado russo".

"A Bulgargaz recebeu uma notificação hoje, 26 de abril, de que o fornecimento de gás natural da Gazprom Export será suspenso a partir de 27 de abril", disse o ministério, citado pela AFP.

Segundo o ministério, ainda conforme a agência, "o lado búlgaro cumpriu integralmente suas obrigações e fez todos os pagamentos exigidos sob seu contrato atual em tempo hábil, estritamente e de acordo com seus termos".

De acordo com o comunicado, o ministério, a BEH, a Bulgargaz e a Bulgartransgaz, operadora do sistema de transporte e armazenamento de gás do país, tomaram medidas sobre acordos alternativos de fornecimento de gás. Até agora, segundo a nota, não houve restrições ao consumo de gás na Bulgária.

Polônia

Da mesma maneira, mais cedo, nesta terça, a empresa polonesa de petróleo e gás PGNiG também informou que recebeu uma notificação da Gazprom sobre a suspensão do fornecimento de gás a partir de quarta-feira, 27.

Após a PGNiG informar que recebeu a notificação da Gazprom, a estatal russa negou ter cortado o fornecimento, informa o site RT, via Telegram.

