África, que Bolsonaro garantia ser imune à Covid por causa da ivermectina, tem terceira onda brutal por falta de vacinas

Deixado para trás na corrida mundial da imunização, o continente africano já tem 20 países enfrentando a terceira onda avassaladora da pandemia. Apenas 2,5% da população recebeu a primeira dose da vacina. Contrário a vacinação no Brasil, Bolsonaro disse que ivermectina, medicamento que assim como a cloroquina não tem eficácia comprovada no tratamento contra a Covid-19, seria causa para baixo número de mortes na África edit

247 - "Não interessa para mim se as vacinas são do Covax ou de qualquer outro lugar. Tudo o que precisamos é acesso rápido a vacinas", afirmou nesta quinta-feira (24) o diretor do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, John Nkengasong, em uma entrevista a uma emissora local.Segundo o diretor do centro ligado à União Africana, que reúne 54 países, África não está conseguindo controlar a pandemia e, por falta de vacinas e 20 países do continente já estão na terceira onda brutal da pandemia. Jair Bolsonaro foi um dos defensores de que a África era imune à Covid pelo uso de ivermectina.

Resistente à vacinação, em janeiro deste ano Bolsonaro chegou a publicar uma tabela em que o vermicida ivermectina, segundo ele, seria a causa do baixo número de mortes pelo coronavírus em países africanos. O medicamento, assim como a cloroquina, não tem comprovação científica no tratamento da Covid-19.

Até o momento, apenas 2,5% da sua população recebeu pelo menos uma dose da vacina e apenas 1% está totalmente imunizada e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que apenas sete países africanos, a maioria deles pequenos, irão alcançar a meta de todas as nações vacinarem 10% de seus habitantes até setembro.

Segundo reportagem do jornal O Globo , em 23 de maio, a média móvel de casos por dia em todo o continente foi de 9.684. Um mês depois, o número quase triplicou: 25.352, segundo dados do site Our World in Data, da Universidade de Oxford.

Países como Zâmbia, Uganda e República Democrática do Congo estão entre as nações com o sistema de saúde sobrecarregado.

Enquanto os casos avançam, a intenção dos países mais ricos de doarem vacinas para os mais pobres ainda é tímida. Pelo menos para os africanos. Globalmente, cerca de 2,7 bilhões de doses foram aplicadas — menos de 1,5% delas no continente africano, segundo a OMS.

