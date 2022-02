Alemanha adota discurso semelhante ao dos Estados Unidos na crise ucraniana

Apoie o 247

WASHINGTON, TASS – A Alemanha e seus aliados estão prontos para tomar "todas as medidas necessárias" se a Rússia "invadir" a Ucrânia, disse o chanceler alemão Olaf Scholz em entrevista publicada pelo Washington Post no domingo, quando perguntado se o governo alemão poderia interromper o processo de abertura do Nord Canalização do fluxo 2.

"Estamos prontos para tomar junto com nossos aliados todas as medidas necessárias", disse ele. "Temos um acordo muito claro com o governo dos Estados Unidos sobre trânsito de gás e soberania energética na Europa."

"Nós também concordamos que vamos apoiar a Ucrânia", disse Scholz. "Além disso, está absolutamente claro que em uma situação como essa todas as opções estão na mesa."

"Não vou entrar em detalhes, mas nossa resposta será unida e decisiva", disse o chanceler.

"Estamos trabalhando muito com nossos aliados na Otan e na União Europeia para deixar claro o que podemos fazer na situação específica", disse Scholz. "Mas também temos clareza sobre a ambiguidade estratégica necessária."

"Isso também é fundamental para dar essa forte mensagem de que será muito caro - para que eles não possam ir a um computador e contar se será muito caro ou não", disse ele. "Seria um preço muito alto para intervir na Ucrânia."

"Por outro lado, estamos trabalhando muito duro para usar todos os canais de conversas que temos agora: conversas entre os Estados Unidos e a Rússia, o Conselho OTAN-Rússia, a OSCE e obviamente também é o formato da Normandia", disse o comunicado. disse chanceler.

A entrevista foi divulgada antes de uma visita de Scholz aos EUA, onde ele deve se encontrar com o presidente dos EUA, Joe Biden, em 7 de fevereiro.

Recentemente, houve uma enxurrada de declarações no Ocidente e em Kiev de que a Rússia poderia invadir a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que era uma escalada infundada e que a Rússia não ameaça ninguém. Ao mesmo tempo, ele não descartou provocações para corroborar essas declarações ocidentais e alertou que o uso da força para resolver a crise no sudeste da Ucrânia terá sérias consequências.