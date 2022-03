Alemanha certamente não enviará aviões de guerra à Ucrânia, diz Olaf Scholz

Apoie o 247

247, com Reuters - A Alemanha certamente não enviará aviões de guerra para a Ucrânia, disse o chanceler Olaf Scholz nesta quarta-feira, depois que os Estados Unidos rejeitaram uma oferta da Polônia de transferir seus jatos MiG-29 de fabricação russa para uma base norte-americana na Alemanha como uma forma de ajudar as forças ucranianas.



Falando em uma entrevista coletiva conjunta com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, Scholz disse que a Alemanha forneceu todos os tipos de equipamentos de defesa e enviou armas.



"Mas também é verdade que temos que considerar com muito cuidado o que fazemos concretamente, e definitivamente os aviões de guerra não fazem parte disso", disse Scholz.



A Ucrânia pediu às nações ocidentais que forneçam caças para combater uma operação militar russa que forçou mais de dois milhões de refugiados a fugir do país.

A Polônia disse na terça-feira que está pronta para transferir todos os seus jatos MIG-29 para a Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, e colocá-los à disposição dos Estados Unidos e instou outros membros da Otan a fazerem o mesmo. O Pentágono rejeitou a oferta como não "sustentável", enquanto a Rússia disse que seria perigosa.



Trudeau disse que seu país está enviando mais C$ 50 milhões (US$ 39 milhões) em equipamentos para a Ucrânia, incluindo câmeras usadas em drones.



"Queremos diminuir o conflito", acrescentou Trudeau.



Scholz e Trudeau disseram que discutiram a cooperação energética, tanto à luz das metas climáticas quanto da crise da Ucrânia, que destacou a dependência da Europa, e particularmente da Alemanha, das importações de petróleo e gás da Rússia.



O Canadá é o quarto maior produtor de petróleo do mundo e o sexto maior produtor de gás natural.



Scholz disse que a Alemanha deve diversificar as matérias-primas utilizadas pela indústria.

Questionado se a Alemanha se opunha categoricamente à proibição das importações de energia russa, Scholz disse que há vários meses vem trabalhando para reduzir sua dependência das importações de combustíveis fósseis.



($ 1 = 1,2821 dólares canadenses)

