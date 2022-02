Alemanha tenta se distanciar da crise na Ucrânia e Scholz diz que não enviará armas a Kiev

Apoie o 247

BERLIM, TASS – A Alemanha não fornecerá armas letais para a Ucrânia, disse o chanceler alemão Olaf Scholz no domingo, antes de partir para os Estados Unidos.

"O governo alemão seguiu um curso claro por muito tempo: nunca fornecemos armas letais para regiões em crise e não as estamos fornecendo para a Ucrânia", disse ele à ARD. "Minha antecessora [Angela Merkel] estava comprometida com este curso e foi e será certo", ressaltou, acrescentando que as pesquisas de opinião indicam que a maioria dos alemães compartilha a posição do governo sobre o assunto.

"Meu dever é fazer o que é do interesse do povo alemão e o que, neste caso, é o ponto de vista de nossos cidadãos", observou.

Ele se absteve de responder a uma pergunta sobre o envio de mais tropas alemãs nos países bálticos. Ele lembrou que na próxima semana planeja se reunir em Berlim com o presidente lituano Gitanas Nuseda e com os primeiros-ministros da Estônia e da Letônia, Kaja Kallas e Krisjanis Karins. A chanceler alemã observou que é muito importante coordenar as ações com esses países e não através dos meios de comunicação de massa.

Berlim é contra o fornecimento de armas a Kiev, mas a Alemanha está sob forte pressão de seus parceiros da União Européia, principalmente a Polônia e os países bálticos, e os Estados Unidos, que exigem que Berlim envie sinais claros a Moscou. Alguns políticos ucranianos acusaram a Alemanha de "trair seus amigos". O Suddeutsche Zeitung disse na sexta-feira que a embaixada ucraniana em Berlim emitiu uma nota verbal ao Ministério das Relações Exteriores alemão com uma lista de armas que Kiev queria ter.

Recentemente, meios de comunicação ocidentais e ucranianos têm ecoado alegações sobre uma possível agressão russa contra a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anteriormente classificou tais declarações como "vazias e infundadas" e seu objetivo é aumentar as tensões. Ele enfatizou que a Rússia não representa nenhuma ameaça a ninguém, mas não descartou possíveis provocações para justificar as declarações em questão e alertou que as tentativas de usar a força para resolver a crise no sudeste da Ucrânia teriam as consequências mais graves.

