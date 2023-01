Alemanha vai doar R$ 1 bilhão para primeiros cem dias de governo Lula, diz ministra alemã

Apoie o 247

247 - Em entrevista à Folha de S. Paulo, a ministra alemã da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, Svenja Schulze, disse que o país quer "um programa imediato para os cem primeiros dias de governo" Lula, dispondo de mais de R$ 1 bilhão para o Fundo Amazônia.

"Queremos um programa imediato para os cem primeiros dias de governo, em acordo com o governo, o que pode ser feito e, para isso, [teremos] mais € 200 milhões (R$ 1,1 bilhão)", afirmou.

A doação deve ir além da conservação das florestas e à mitigação das mudanças climáticas .

"Vamos também cooperar em outras áreas, para ajudar a resolver o fosso social, porque temos certeza que a proteção do clima não funciona sem resolver os problemas sociais", pontua Schulze.

A ministra está em São Paulo e viaja para Brasília para encontrar as ministras Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Marina Silva (Meio Ambiente), nesta segunda (30). Ela também participa da agenda oficial do chanceler alemão, Olaf Scholz, que se encontrará com Lula no Brasil.

"O objetivo é ouvir do governo brasileiro sobre as prioridades de investimentos e traçar planos de velocidade de cooperação nas áreas social, de florestas e energia", destaca a reportagem da Folha.

