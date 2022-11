Allan dos Santos faz discurso em ato golpista em Nova York e chama Moraes de “advogado do PCC” (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O extremista Allan dos Santos, que teve sua prisão preventiva decretada por pelo ministro Alexandre de Moraes em 5 de outubro de 2021 por participação em ações antidemocráticas, discursou nesta segunda-feira (14) em um ato golpista em Nova York, durante a presença de ministros do STF em um evento que reúne empresários brasileiros na cidade, organizado pelo ex-governador João Doria.

“Deixa eu falar uma coisa pra vocês... Seria bom que você escute (sic), Alexandre de Moraes... Prestem muita atenção, tá? Mentiram pra vocês durante décadas, desde a mentira que os portugueses não foram nenhum benefício para o Brasil, porque foram nossos ancestrais... Toda vez que você for olhar sua árvore genealógica, ou a do seu amigo, do seu vizinho, você vai ver uma pessoa honesta... Os monopólios e os oligopólio, como por exemplo a família do FHC, a família Itaú, que já tinha monopólios de café, e que ajudou a derrubar a monarquia e instaurar a República... Esses golpistas estão até hoje no topo do poder no Brasil... Eles mentiram sobre o que os seus pais, os seus avós fizeram pra construir o país... Eles vivem dizendo que o povo brasileiro é um povo preguiçoso, que o povo brasileiro é um povo que não é ordeiro... Como é que você é preguiçoso indo trabalhar, pegando trem lotado às 5h da manhã, e não roubando? Porque essa é a maioria do povo brasileiro... Agora, quando você fica como advogado do PCC, que aqui nos EUA é grupo terrorista”, atacou o extremista.

A postagem foi compartilhada por bolsonaristas:

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.