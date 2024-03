Ampla maioria na França rejeita proposta de Macron de enviar tropas à Ucrânia, aponta pesquisa

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Mais de dois terços dos franceses acreditam que o presidente Emmanuel Macron errou ao sugerir que países da Otan poderiam em algum momento enviar suas próprias tropas para apoiar Kiev no conflito com Moscou, de acordo com uma nova sondagem.

Os resultados da pesquisa publicada na quinta-feira (29), pelo jornal francês Le Figaro mostraram que 68% dos entrevistados desaprovaram os comentários de Macron sobre um futuro envio de tropas para a Ucrânia, enquanto apenas 31% disseram que concordavam e os restantes estavam indecisos.

continua após o anúncio

Outros países-chave do bloco militar liderado pelos EUA distanciaram-se igualmente das observações de Macron, feitas na segunda-feira, após uma reunião de líderes europeus em Paris. Durante uma coletiva de imprensa, o presidente disse que embora “não houvesse consenso” entre os membros da Otan para enviar forças para a Ucrânia, “em termos de dinâmica, não podemos excluir nada. Faremos tudo o que for necessário para evitar que a Rússia ganhe esta guerra.”

Nos dias que se seguiram, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Espanha, a Itália, a Alemanha e outros grandes membros do bloco do Atlântico Norte apressaram-se a esclarecer que não havia, até agora, planos para enviar quaisquer tropas da Otan para a Ucrânia.

continua após o anúncio

Mesmo assim, Macon redobrou sua declaração, dizendo aos repórteres na quinta-feira que ele quis dizer o que disse e que suas palavras foram “pesadas, pensadas e medidas”.

No entanto, alguns membros menores da Otan – nomeadamente os estados bálticos, Estônia e Lituânia – pareciam apoiar Macron, com altos funcionários de ambos os países sugerindo que o envio de tropas para a Ucrânia não deveria ser descartado.

continua após o anúncio

Moscou condenou veementemente as observações de Macron, alertando a aliança liderada pelos EUA contra a tomada de novas medidas hostis. Caso as tropas da Otan sejam realmente enviadas para a Ucrânia, um confronto direto entre a aliança e a Rússia se tornará não apenas “possível”, mas “inevitável”, alertou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: