Ant Group diz que Jack Ma abrirá mão do controle da empresa

XANGAI, 7 Jan (Reuters) - O Ant Group disse neste sábado (7) que seu fundador, Jack Ma, não controlará mais a fintech chinesa depois que os acionistas da empresa concordaram em implementar uma série de ajustes de participação que o levarão a abrir mão da maior parte de seus direitos de voto.



Ma anteriormente possuía mais de 50% dos direitos de voto na Ant, mas as mudanças significarão que sua participação cairá para 6,2%, segundo cálculos da Reuters.



Embora Ma possua apenas 10% de participação na Ant, uma afiliada da gigante do comércio eletrônico Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK), ele exerceu controle sobre a empresa por meio de entidades relacionadas, de acordo com o prospecto de IPO da Ant arquivado nas bolsas em 2020.



Hangzhou Yunbo, um veículo de investimento para Ma, tinha controle sobre duas outras entidades que possuem uma participação combinada de 50,5% da Ant, mostrou o prospecto.

