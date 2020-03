Ao contrário de Bolsonaro, Trump manda americanos se isolarem até 30 de abril

Sputinik – O presidente dos EUA, Donald Trump, estendeu neste domingo (29) as orientações sobre distanciamento social até 30 de abril.

O presidente norte-americano declarou o pico de mortes por coronavírus deve atingir os EUA em duas semanas.

"Os modelos estimam que o pico da taxa de mortalidade provavelmente chegue em duas semanas", afirmou o presidente.

Trump também disse esperar que o país "esteja a caminho da recuperação" até 1º de junho. Anteriormente, ele havia estabelecido a meta para a Páscoa.

Os EUA se tornaram o novo epicentro do coronavírus devido ao grande aumento no número de infectados, com mais de 130.000 casos confirmados e mais de 2.400 mortes.