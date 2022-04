Apoio a sanções à Rússia cai em meio à inflação, aponta pesquisa

O aumento do custo de vida no Reino Unido parece ter ofuscado a preocupação com a Ucrânia edit

RT - O número de britânicos que defendem duras sanções econômicas contra a Rússia em resposta à sua campanha militar na Ucrânia caiu no mês passado, conforme revelado pela última pesquisa de opinião.

Conduzida pela Redfield and Wilton Strategies e encomendada pelo The Sunday Telegraph, a pesquisa indica que apenas 36% dos entrevistados esta semana estão preparados para aceitar preços mais altos de combustível para prejudicar mais a Rússia – 14 pontos percentuais abaixo dos 50% em março.

Um terço dos britânicos entrevistados respondeu negativamente quando perguntados se estavam dispostos a pagar mais por comida para ajudar a Ucrânia a resistir à ofensiva russa. Outro terço, no entanto, disse que é um sacrifício que vale a pena fazer.

Cerca de 54% dos entrevistados relataram uma piora em sua situação financeira no último ano, ante 42% há dois meses, e 62% disseram esperar que o futuro seja ainda mais sombrio.

Mais de dois terços dos britânicos disseram que não receberam um aumento salarial apesar do aumento do custo de vida, e a maioria dos que receberam um aumento disse que não é suficiente para compensar a inflação.

Com base nessas últimas descobertas, o The Telegraph supôs que problemas financeiros pessoais podem agora ter ofuscado a preocupação com a ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia aos olhos do público em geral no Reino Unido.

Após o início da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro, os preços do petróleo dispararam para níveis nunca vistos desde 2008. E embora tenham caído nas últimas semanas, o ouro negro ainda é muito mais caro do que antes do início do conflito, com um barril de petróleo bruto Brent indo para mais de US $ 111 na quinta-feira.

Os preços do gás também seguiram a tendência de alta, com todos os itens acima se traduzindo em contas de energia e preços de gás mais altos para indivíduos e empresas na Europa e na América. O aumento do custo de transporte teve um efeito indireto, levando a preços mais altos para mantimentos e outros bens.

A Grã-Bretanha, que no início de março anunciou que eliminaria gradualmente todas as importações russas de petróleo até o final do ano, não é exceção em termos de preços de combustível disparados.

O porta-voz da empresa britânica de serviços automotivos RAC, Simon Williams, disse à mídia que “ março de 2022 ficará nos livros de história como um dos piores meses de todos os tempos quando se trata de preços de bombas. ” Ele também disse que “ descrever a situação atual dos motoristas no pátio como 'sombria' ” seria “ uma espécie de eufemismo. ”

Os números divulgados na quarta-feira indicam que a inflação no Reino Unido atingiu a marca anual de 7% em março – o nível mais alto desde 1992.

Autoridades na Grã-Bretanha reconheceram logo após o início da campanha militar da Rússia na Ucrânia que as sanções a Moscou resultariam em um retrocesso econômico e prejudicariam o Reino Unido também. Londres seguiu em frente com as medidas punitivas independentemente, com a secretária de Relações Exteriores Liz Truss argumentando que os preços seriam muito mais altos se a Rússia conseguisse assumir o controle da Ucrânia.

Falando em 27 de fevereiro, Truss enfatizou que a “ dor que enfrentaremos no Reino Unido não é nada parecida com a dor que as pessoas na Ucrânia estão enfrentando atualmente. ”

O Reino Unido, juntamente com os EUA, UE, Canadá, Japão, Austrália e várias outras nações impuseram várias rodadas de sanções à Rússia, visando, entre outras coisas, os ativos de seu banco central, vários grandes bancos comerciais e indústrias inteiras. . Vários países anunciaram planos para eliminar gradualmente as importações russas de energia, petróleo e carvão em particular.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos de intermediação alemã e francesa foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

