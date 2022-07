Após derrota em Lughansk, Ucrânia tenta defender Donetsk

Apoie o 247

247 - As forças russas estão mobilizadas para alcançar seus próximos objetivos na província de Donetsk, no leste da Ucrânia, no momento em que a operação militar na Ucrânia entra em nova fase.

A captura da cidade de Lysychansk no domingo (3) completou a conquista russa de Lughansk, uma das duas províncias de Donbass, a região industrializada do leste da Ucrânia.

As forças ucranianas assumiram nesta terça-feira (5) novas linhas defensivas em Donetsk, onde ainda controlam cidades, enquanto Putin disse a suas tropas para "descansar absolutamente e recuperar sua preparação militar", enquanto unidades em outras áreas continuam lutando.

As forças russas bombardearam as cidades de Sloviansk e Kramatorsk durante a noite, de acordo com Pavlo Kyrylenko, governador de Donetsk, informa a Reuters.

Desde o início do conflito, a Rússia exigiu que a Ucrânia entregasse Lughansk e Donetsk aos separatistas pró-Moscou, que declararam estados independentes.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na segunda-feira que, apesar da retirada da Ucrânia de Lysychansk, suas tropas continuam lutando.

