Após reunião com russos em Istambul, governo da Ucrânia aceita status neutro

247 - As últimas conversas entre as delegações russa e ucraniana em Istambul dão esperança de que um acordo de paz entre os dois países possa ser alcançado, segundo especialistas em comentários à Sputnik.

O membro sênior do Cato Institute, Ted Galen Carpenter, sugere que a aparente prontidão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em aceitar um status neutro para seu país e a disposição do governo russo de interromper sua ofensiva militar perto de Kiev apontam no caminho da paz.

O professor de assuntos internacionais Alan Cafruny destacou que a neutralidade de Kiev é o primeiro passo para uma solução de compromisso. Sempre foi um dos objetivos dos russos, que conseguiram frear a militarização da Ucrânia pela Otan a partir da operação militar iniciada em 24 de fevereiro.

"Os Estados Unidos devem agora renunciar à escalada e apoiar uma resolução de compromisso", defendeu Cafruny.

O principal negociador russo, Vladimir Medinsky, disse que as conversações foram construtivas e a Rússia considerará as propostas da Ucrânia, que serão relatadas ao presidente Vladimir Putin.

Além de Kiev, o Ministério da Defesa da Rússia decidiu diminuir a atividade militar também em Chernihiv, segundo o vice-ministro da Defesa, Alexander Fomin.

Medinsky destacou que a Ucrânia decidiu abandonar seus planos de devolver a Crimeia e Donbass por meios militares. De acordo com ele, as propostas da Ucrânia sobre garantias de segurança não se aplicam aos territórios das duas regiões.

