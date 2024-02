Apresentador mais popular dos EUA causa preocupação em Washington durante visita à Rússia

Apoie o 247

Sputnik - A visita a Moscou do renomado jornalista norte-americano Tucker Carlson gerou uma forte reação dos políticos americanos diante dos rumores de uma possível entrevista com o presidente russo.

O ex-membro da Câmara dos Representantes dos EUA por Illinois, Adam Kinzinger, chamou o ex-apresentador da Fox News de "traidor" ao responder a uma postagem no X (ex-Twitter) sobre a estadia do jornalista na Rússia.

Além disso, o antigo Chefe de Gabinete do vice-presidente dos EUA, William Kristol, sugeriu que Carlson fosse temporariamente proibido de retornar ao país. "Talvez precisemos de um fechamento total e completo da reentrada de Tucker Carlson nos Estados Unidos até que os representantes de nosso país possam descobrir o que está acontecendo", afirmou Kristol no X.

KREMLIN DIZ NÃO TER INFORMAÇÕES - Não há nada a declarar até o momento sobre os planos do apresentador e jornalista americano Tucker Carlson de realizar uma entrevista com o presidente russo Vladimir Putin, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira.

"Muitos jornalistas estrangeiros vêm à Rússia todos os dias, muitos continuam trabalhando aqui. Recebemos isso com satisfação. Quanto a possíveis entrevistas com o presidente, inclusive por veículos de imprensa estrangeiros, não temos nada a relatar no momento. Se tais planos forem concretizados, informaremos vocês", disse Peskov.

Durante o fim de semana, o canal de notícias em russo no Telegram, Mash, relatou que Carlson chegou a Moscou na quinta-feira e foi visto assistindo a um balé no Teatro Bolshoi no sábado. O jornalista afirmou em uma entrevista à revista suíça Die Weltwoche em setembro de 2023 que planejava entrevistar o líder russo, mas foi impedido pelas autoridades dos EUA.

Carson ganhou fama como apresentador do programa noturno de discussões políticas Tucker Carlson Tonight na Fox News, transmitido de 2016 a 2023. Após o término de seu contrato com o canal, ele começou a apresentar o programa Tucker on Twitter, entre outras coisas. Ao longo de sua carreira, ele entrevistou o ex-presidente dos EUA Donald Trump, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, o presidente argentino Javier Milei, entre outros políticos, além de celebridades mundialmente conhecidas.

