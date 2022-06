Ativistas brasileiros levam às ruas de Los Angeles mensagem “Fora Bolsonaro”, antes da Cúpula das Américas

Ativistas fazem protesto nos EUA, onde se realiza encontro de cúpula de líderes do continente edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ativistas brasileiros se manifestaram contra Jair Bolsonaro (PL) nas ruas de Los Angeles, onde se realiza a 9ª Cúpula das Américas. O ocupante do Palácio do Planalto deve participar do evento a partir desta quinta-feira (9).

Na tarde desta terça (7), um caminhão com três telas de LED circulou pelas ruas da cidade da Califórnia com mensagens como "Fuera, Bolsonaro", "Don't trust Bolsonaro" (não confie em Bolsonaro) e "Bolsonaro loves Trump" (Bolsonaro ama Trump). Todas vinham acompanhadas de imagens de Bolsonaro.

Segundo a Folha de S.Paulo, a ação foi promovida por uma articulação de organizações brasileiras e internacionais. ​Em nota divulgada nesta terça (7), as entidades afirmam que Bolsonaro leva para Los Angeles e para a Cúpula das Américas sua "péssima reputação ambiental e seu desprezo pelas instituições democráticas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também na terça-feira, 71 organizações da sociedade civil brasileira protocolaram documento na Casa Branca. Entre os signatários estão a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros (Apib), a Comissão Arns, o Greenpeace Brasil e o Instituto Vladimir Herzog.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE