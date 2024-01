Azerbaijão contribuirá para libertação de colônias francesas do jugo colonial, diz presidente

Apoie o 247

247 - Baku contribuirá para o processo de libertação das colônias francesas do jugo colonial francês, disse o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em uma entrevista a canais de televisão locais.

"Estamos encerrando nossa presidência do Movimento dos Não-Alinhados, mas o Grupo de Iniciativa de Baku continuará. Vamos contribuir para a exposição do neo-colonialismo francês e contribuir para o processo de libertação das colônias francesas do jugo colonial francês", disse Aliyev.

A declaração mais recente do presidente pode sugerir um apoio ao Níger. Um golpe ocorreu na antiga colônia francesa em 26 de julho de 2023. O presidente Mohamed Bazoum foi deposto e detido por sua própria guarda, liderada pelo Gen. Abdourahmane Tchiani. Após o golpe, a CEDEAO suspendeu toda a cooperação com o Níger e ameaçou uma invasão se os rebeldes não reinstalassem Bazoum. No final de dezembro de 2023, a rádio francesa RFI relatou que o Níger e a CEDEAO estavam negociando um período de transição no país.

A França enfrenta processos semelhantes no Mali e em Burkina Faso, que também eram colônias francesas.

A declaração do presidente vem também em meio a tensões diplomáticas com a França. Em outubro do ano passado, o presidente Aliyev disse durante uma conversa telefônica com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que se surgirem novos conflitos no Cáucaso Sul, a França será a culpada.

Paris apoiou diplomaticamente a Armênia e começou a enviar-lhe armas no final do ano passado, após a mais recente escalada do conflito azerbaijano-armênio sobre Nagorno-Karabakh, que resultou na tomada completa da região separatista pelo Azerbaijão e na subsequente fuga de toda a sua população armênia.

Em dezembro, o vice-ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão, Elnur Mammadov, instou a França a não incitar a Armênia a um novo conflito no Cáucaso Sul. Posteriormente, dois funcionários da embaixada francesa em Baku foram declarados persona non grata e solicitados a deixar o Azerbaijão dentro de 48 horas. Em resposta às ações do Azerbaijão, a França concedeu o mesmo status a dois funcionários da embaixada do Azerbaijão em Paris. (Com informações da Sputnik).

