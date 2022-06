Batalha pelo controle da região ucraniana de Donbass está em seus momentos finais

Apoie o 247

247 - A luta entre russos ucanianos neste início de semana é por cada metro da cidade estratégica de Severodonetsk, informa a Reuters, referindo-se a um pronunciamento do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

As forças russas tomaram a maior parte de Severodonetsk, em uma das batalhas mais duras desde o início da operação militar especial em 24 de fevereiro. A vitória na cidade aumenta as possibilidades de conquista de toda a região do Donbass, no leste do país.

"O principal objetivo tático dos ocupantes não mudou: eles estão pressionando em Severodonetsk, combates severos estão acontecendo lá - literalmente a cada metro", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em seu discurso noturno em vídeo no domingo (12), relata a agência Reuters.

O governador da província de Lugansk, Serhiy Gaidai, afirmou que as forças ucranianas e russas ainda estavam lutando rua a rua em Severodonetsk no domingo.

As forças russas tomaram a maior parte da cidade, mas as tropas ucranianas continuam no controle de uma área industrial e da fábrica de produtos químicos Azot, onde centenas de civis estão abrigados.

"Cerca de 500 civis permanecem no terreno da fábrica de Azot em Severodonetsk, 40 deles são crianças. Às vezes os militares conseguem evacuar alguém", disse Gaidai.

Em Pokrovsk, a sudoeste de Severodonetsk, mulheres, crianças e idosos, alguns em cadeiras de rodas, embarcaram no sábado no único trem que evacua pessoas, no início de uma longa jornada para fora da zona de conflito. O destino é a cidade de Lviv, perto da fronteira com a Polônia.

A queda de Severodonetsk, no último bolsão de terras ucranianas na região estratégica de Luhansk, representa um grande passo para a Rússia conquistar um dos objetivos de sua operação militar especial: o controle total da região de Donbass.

No domingo, o estado-maior ucraniano disse no Facebook que o general Valeriy Zaluzhny, chefe das Forças Armadas da Ucrânia, conversou com o general Mark Milley, o principal oficial militar dos EUA, e reiterou um pedido por mais sistemas de artilharia pesada.

