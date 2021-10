Belarus responderá à militarização perto de suas fronteiras

Apoie o 247

247 - O presidente de Belarus, Alexandr Lukashenko, disse nesta quinta-feira (28) que seu país reagirá duramente às tentativas do Ocidente de aproximar suas tropas das fronteiras do país.

Alexandr Lukashenko considerou que o governo polonês está usando a imigração ilegal como pretexto para colocar os seus militares mais perto das fronteiras com o território bielorrusso, que, alertou, são também as fronteiras do Estado da União entre a Rússia e Belarus. "Vamos esperar um pouco, vamos avisá-los. E então teremos algo para colocar perto das fronteiras. Temos a nós, e ainda mais a Rússia. Aqui vamos responder duramente, sem olhar para as críticas de suas posições", disse Lukashenko, informou a agência de notícias Sputnik.

De acordo com a mídia polonesa, Varsóvia planeja enviar 2.500 soldados e tanques Leopard para ajudar os guardas de fronteira a proteger as áreas fronteiriças de imigrantes ilegais.

Os tanques Abrams americanos e os tanques Leopard alemães foram usados em recentes exercícios militares na Lituânia, perto da fronteira com Belarus.

