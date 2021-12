Bélgica decide desativar todas as suas usinas nucleares

A Bélgica tem duas usinas nucleares, com sete reatores no total, que são operadas pela empresa francesa Engie edit

Sputnik – Em tema que divide especialistas na União Europeia (UE), país desligará reatores até 2025, mas investirá em novas tecnologias que possam levar a usinas menores.

O governo belga informou nesta quinta-feira (23) que desativará todas as usinas nucleares no país ao longo dos próximos três anos, escreve o portal Deutsche Welle.

Embora o país continue a investir em tecnologias que poderiam favorecer a construção de reatores menores, a decisão foi tomada a partir da coalização de sete partidos.

Os parlamentares concordaram em investir em "energias renováveis e neutras em carbono", incluindo reatores nucleares da próxima geração.

Isso envolveria destinar fundos a novos reatores modulares menores, que geram menos energia e são mais fáceis de controlar em caso de emergência.

O primeiro-ministro belga, o liberal Alexander De Croo, disse que o principal objetivo do acordo era garantir a segurança do fornecimento de energia.

A Bélgica tem duas usinas nucleares, com sete reatores no total, que são operadas pela empresa francesa Engie.

Em 2019, o Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu que a Bélgica infringiu uma norma do bloco ao não realizar as avaliações ambientais exigidas antes de prolongar a vida útil dos reatores nucleares Doel 1 e 2, perto da cidade portuária de Antuérpia, no norte do país.

Na Europa, a Alemanha havia anunciado a desativação de todas as suas usinas nucleares até o final de 2022. Enquanto isso, a França produz cerca de 70% de sua energia em usinas nucleares e planeja construir mais reatores.

A decisão da Bélgica foi tomada enquanto a Comissão Europeia prepara uma série de normas e taxas sobre o que o bloco considera "atividades econômicas ambientalmente sustentáveis".