Bernie Sanders diz que ficou impressionado com a visita de Lula aos Estados Unidos

247 - “Gostei de uma reunião produtiva esta manhã com o presidente Lula do Brasil e seu gabinete. Nossos países compartilham muitos desafios, incluindo a ameaça de autoritários de direita que buscam minar as instituições democráticas em ambos os países. Estou muito impressionado que em sua curta visita aos Estados Unidos, Lula tenha escolhido falar para a AFL-CIO. A esse respeito, discutimos maneiras de construir uma economia que atenda a todas as pessoas, não apenas aos ricos e às grandes corporações. Também discutimos maneiras de promover os direitos dos trabalhadores e construir sindicatos fortes", afirmou o senador Bernie Sanders após o encontro com o presidente Lula na última sexta-feira (10).

Sanders enfatizou que Lula, ao contrário de Jair Bolsonaro, "entende a enorme ameaça que as mudanças climáticas representam para o nosso planeta". O senador conta que ele e Lula defenderam aumentar a cooperação internacional para preservar o meio ambiente para as gerações futuras.

“Se alguma vez houve um momento para solidariedade internacional sobre esses desafios compartilhados, é este. Minha esperança e expectativa é que os Estados Unidos e o Brasil construam uma parceria mais forte para enfrentar essas crises”, arrematou Sanders.

