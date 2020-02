Bernie Sanders vai se fortalecendo e passa a ser chamado de "candidato teflon"

247 - O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos Bernie Sanders vai demonstrando uma força eleitoral que começa a incomodar seus adversários. Sanders passou a ser chamado de "candidato-teflon", pois nenhuma das insinuações de seus adversários em colado em sua imagem.

A reportagem de Lisa Lerer, do The New York Times, co-enunciada pelo jornal Folha de S. Paulo destaca que "agora essa durabilidade está prestes a ser testada de maneiras que Sanders nunca experimentou em sua carreira eleitoral de 50 anos. Na sexta-feira (21), a revelação de que as autoridades de inteligência acreditam que a Rússia interferiu na campanha de 2020 para ajudar sua candidatura pode desviar a atenção de sua mensagem de campanha e obrigá-lo a enfrentar perguntas, preocupações e desinformação sobre as iniciativas da Rússia."

A matéria ainda sublinha que "ele também não é mais um senador quixotesco do Estado idiossincrático de Vermont. Hoje é o principal pré-candidato presidencial democrata, e se conseguir a nomeação poderá enfrentar uma onda de publicidade negativa. O presidente Trump e o Partido Republicano provavelmente gastarão milhões para rotulá-lo como socialista."